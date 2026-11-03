Noemi Bocchi: "A Ballando mi sto ritrovando". Totti geloso? "Quando ha iniziato a vedere..."

Dopo anni di gossip e malelingue per via della sua relazione con Francesco Totti, Noemi Bocchi sta finalmente raccontando la propria storia a Ballando con le Stelle . Dove, settimana dopo settimana, si sta mettendo alla prova sulla pista insieme a Giovanni Pernice . La coppia sta regalando delle splendide performance e con l'ultimo tango hanno vinto anche la quinta puntata del dancing show. Ospite di Radio2 Red Carpet, la 38enne ha parlato del percorso di riscoperta personale, del rapporto con i figli e del sostegno del compagno. Senza dimenticare le tensioni con Guillermo Mariotto, uno dei giudici del programma di Milly Carlucci.

Noemi Bocchi a Ballando con le Stelle: "Mi sto ritrovando"

La partecipazione a Ballando con le Stelle sta rappresentando per Noemi Bocchi un'occasione per mostrarsi al pubblico al di là delle vicende sentimentali che l'hanno portata al centro dell'attenzione mediatica. Intervistata da Andrea Delogu e dai Lunatici Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la compagna di Francesco Totti ha spiegato quanto sia importante sentirsi finalmente riconosciuta per il proprio impegno. "Ballando con le Stelle mi gratifica. Prima si parlava di me solo per la mia situazione, mi fa piacere adesso sapere di essere apprezzata per quello che sono, che sto dando e per l'impegno che sto mettendo", ha dichiarato. "Chi è Noemi? Lo sto capendo, mi sto ritrovando. Noemi è una ragazza forte e debole allo stesso tempo, la forza l'ho dovuta trovare per andare avanti, anche per i miei figli. Sto facendo questo anche per loro. Vorrei arrivare per quello che sono e non per quello che raccontano gli altri. Avrei voluto, in questi anni, che qualcuno chiedesse a me come stavano le cose, senza leggere sui giornali notizie false". Parole che raccontano il desiderio di riappropriarsi della propria immagine dopo anni trascorsi sotto i riflettori del gossip. Dunque per Noemi il programma di Rai 1 non è soltanto una sfida artistica, ma anche un'opportunità per farsi conoscere senza il filtro delle indiscrezioni sulla sua vita privata.

Francesco Totti geloso di Noemi Bocchi? La rivelazione

Durante l'intervista non poteva mancare un riferimento a Francesco Totti, al suo sostegno e alla reazione davanti alla decisione della compagna di partecipare a Ballando con le Stelle. Noemi ha chiarito innanzitutto di non considerare questa esperienza come il primo passo verso una carriera televisiva. "Non ho ambizione di rimanere nel mondo dello spettacolo. Ma nella vita mai dire mai", ha precisato. Poi è arrivata la domanda sull'ex capitano della Roma e sulla sua possibile gelosia, soprattutto considerando la vicinanza fisica richiesta dalle coreografie con Giovanni Pernice. "Se mi ha convinto Francesco a partecipare? Gli ho detto che avevo bisogno del suo supporto, lui mi ha detto 'ma che è, pare che stai a fa una tragedia'. Se era geloso? All'inizio non si è reso conto, non ci ha pensato, poi dopo quando ha iniziato a vedere...".

Nessuna pace tra Noemi Bocchi e Guillermo Mariotto

Se sulla pista Noemi Bocchi continua a impegnarsi per migliorare, il rapporto con Guillermo Mariotto sembra invece ancora segnato dalle tensioni. Nelle scorse settimane alcune battute dello stilista non erano state gradite dalla concorrente, provocando un momento di attrito tra i due. Interpellata sulla questione durante l'intervista radiofonica, Bocchi ha chiarito che non c'è stato alcun chiarimento accompagnato da scuse. "Non mi ha chiesto scusa per quello che ha detto, e non mi aspettavo le sue scuse", ha fatto sapere.