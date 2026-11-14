Il primo bacio tra Francesco Totti e Noemi a piazza del Popolo? C'è una nuova versione a Ballando con le Stelle

"Era dolce, era intelligente, era interessante: bello scoprirlo pian piano, parlandole. Ma il primo bacio arriva molto tempo dopo, vicino a Piazza del Popolo, in macchina, come due ragazzini, nella penombra". Così Francesco Totti racconta il suo primo bacio con Noemi Bocchi , nel suo libro autobiografico Oltre. Ma siamo sicuri sia andata proprio così? Perché è proprio la sua Noemi a mettere in dubbio i ricordi dell'ex capitano della Roma . Nella settima puntata di Ballando con le Stelle infatti la compagna di Totti ha raccontato una nuova versione del loro primo bacio , scatenando le risate del suo maestro Giovanni Pernice e non solo.

Che confusione il primo bacio tra Francesco Totti e Noemi

"Roma mi ha regalato l'amore. Francesco non è una persona che prende e può andare in giro a farsi una passeggiata come tutti gli innamorati o tutte el persone che si corteggiano. Lui non può vivere questo, quindi posti di Roma che mi ricordano lui non ce ne sono. Lui mi racconta di questo bacio a piazza del Popolo, non vorrei smontare questa versione meravigliosa ma io non mi ricordo di questo come primo momento 'fatale' tra noi", dice Bocchi. "Non glielo dire, che poi vuoi dire che non era stato importante", risponde ridendo Pernice. "Io quella cosa in realtà non me la ricordo, aiuto, dimmi qualcosa", incalza Noemi ridendo con il suo maestro che la invita a riflettere: "Però piazza del Popolo è molto importante. Te lo ricordi ora vero, quel bacio? Francé ci penso io". "E fu così, che finì l'amore. Scherzo ragazzi eh, amore mio piazza nel Popolo è nel mio cuore", conclude sembre ridendo Noemi prima di esibirsi in uno slowfox sulle note di "Roma capoccia" di Antonello Venditti, che ha conquistato ben 47 punti dalla giuria.