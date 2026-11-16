Non solo ballo, Noemi Bocchi svela l'altro talento segreto: "A casa lo faccio sempre". Poi il no a Totti
Noemi Bocchi continua a sorprendere. Dopo aver conquistato il pubblico con le sue esibizioni a Ballando con le Stelle, la compagna di Francesco Totti è finita nuovamente al centro dell'attenzione per una rivelazione inaspettata. A scoprire un lato poco conosciuto della sua personalità è stato Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona, che è riuscito a strapparle una confessione e una risposta decisamente categorica sull'ex capitano della Roma.
Noemi Bocchi, il talento nascosto che nessuno conosceva
Come ogni lunedì, a La Volta Buona si è tornati a parlare di Ballando con le Stelle. A raccogliere indiscrezioni e curiosità dietro le quinte per conto di Caterina Balivo è stato Domenico Marocchi, inviato sempre pronto a intercettare i protagonisti del programma. Questa volta nel suo mirino è finita Noemi Bocchi, che sta dimostrando di avere una particolare predisposizione per la danza, distinguendosi tra le concorrenti più apprezzate di quest'anno. Ma, a quanto pare, il ballo non è il suo unico talento. Durante una conversazione con Marocchi è infatti emersa una passione che la compagna di Francesco Totti ha finora tenuto lontana dai riflettori: il canto. "Mi hanno detto che sai anche cantare molto bene", ha esordito il giornalista, incuriosito dalle voci che circolano dietro le quinte. Ma Noemi, con grande modestia, si è affrettata a ridimensionare i complimenti: "Non diciamo che so cantare, non facciamo girare 'ste voci. Sono intonata". "A casa canti?", ha dunque chiesto Marocchi. "Sì, sì, canto sempre, mi sfogo col canto, però ripeto sono intonata", ha precisato la 38enne. Che però in una precedente intervista non ha escluso un futuro nel mondo dello spettacolo, dove è entrata in punta di piedi grazie a Milly Carlucci.
Noemi Bocchi dice no alla serenata a Francesco Totti
Dopo aver scoperto la passione di Noemi Bocchi per il canto, Domenico Marocchi si è spinto oltre, immaginando una scena particolarmente romantica: una serenata dedicata a Francesco Totti, magari nella suggestiva cornice del Colosseo. L'idea, però, non sembra entusiasmare affatto la compagna dell'ex calciatore. "Io una serenata a Totti? La serenata la donna all'uomo no", è stata categorica la Bocchi.
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