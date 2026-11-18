A Ballando con le Stelle basta un dettaglio per far discutere. E questa volta al centro dell'attenzione non c'è una coreografia bensì una felpa. Noemi Bocchi si è presentata a Ballando Segreto indossando un capo decisamente particolare: una felpa grigia con il codice fiscale di Francesco Totti stampato sul petto. Una scelta che non è passata inosservata e che ha immediatamente scatenato i commenti sui social.

Noemi Bocchi, la felpa con il codice fiscale di Totti a Ballando Segreto

Noemi Bocchi torna a far parlare di sé, ma questa volta il ballo non c'entra. La compagna di Francesco Totti è apparsa a Ballando Segreto, lo spin-off di Ballando con le Stelle che racconta retroscena e momenti lontani dalla diretta, sfoggiando un look casual apparentemente semplice. Una felpa grigia, comoda e senza particolari dettagli, se non fosse per quella scritta stampata sul petto. Non una frase motivazionale né il logo di un marchio famoso, ma il codice fiscale dell'ex capitano della Roma. La scelta di Noemi sembra un omaggio al suo Francesco, presente nel cuore e nel look, ma non tutti hanno gradito. Se per alcuni la felpa rappresenta semplicemente un gesto affettuoso, per altri è diventata l'occasione per sollevare una questione che accompagna la Bocchi fin dal suo arrivo alla corte di Milly Carlucci: il rapporto tra la sua identità pubblica e la notorietà del Pupone. La partecipazione al programma di Rai 1 le ha permesso di mostrarsi in una veste diversa, lontana dalle cronache sentimentali, mettendo in evidenza le sue capacità sulla pista da ballo. Ma il nome dell'ex calciatore continua inevitabilmente a riaffiorare. E sui social non sono mancate le critiche. Un'utente ha commentato con una frecciata particolarmente pungente: "Quando non si parla di Totti si presenta con la felpa con il codice fiscale di quest'ultimo! Meno male che voleva portare sé stessa e che Totti la schiacciava". Parole che mettono in discussione la scelta di indossare un capo così esplicitamente legato al compagno, proprio mentre Noemi sta cercando di farsi conoscere dal pubblico per le proprie qualità.

La storia della felpa di Francesco Totti, diventata virale nel 2022

Dietro la felpa con il codice fiscale di Francesco Totti si nasconde una storia che risale a diversi anni fa. Il capo è firmato dal brand indipendente romano In case you didn't know who I am, un progetto che ha fatto della personalizzazione con il codice fiscale il proprio tratto distintivo. L'ex attaccante indossa la felpa almeno dal 2018, ma è nel febbraio 2022 che il modello ha conquistato una popolarità ben più ampia. In quel periodo, mentre si rincorrevano le prime indiscrezioni sulla crisi matrimoniale con Ilary Blasi, Totti aveva pubblicato sui social un video per smentire le voci sulla sua vita privata. E proprio in quell'occasione indossava la felpa con il suo codice fiscale, trasformandola involontariamente in un piccolo fenomeno virale. Il marchio romano ha successivamente gestito le richieste del capo in maniera limitata e selettiva, contribuendo a mantenerne l'esclusività. La felpa è successivamente finita nell'armadio di Noemi Bocchi: prima di Ballando con le Stelle l'aveva già sfoggiata nel 2023, quando era stata paparazzata con la stessa felpa ma in colore nero.