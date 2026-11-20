Francesco Totti a Belve, quando va in onda e dove vedere l'intervista

La nuova stagione di Belve prenderà il via martedì 24 novembre 2026 su Rai 2. A confermare gli ospiti della prima puntata del programma è stata proprio Francesca Fagnani. Accanto a Francesco Totti ci saranno altri due personaggi molto amati dal pubblico: Pierfrancesco Favino, uno degli attori più apprezzati del cinema italiano, e Gemma Galgani, protagonista indiscussa di Uomini e Donne. Dunque l'appuntamento è in prima serata su Rai 2 e in streaming gratuitamente su RaiPlay.

Di cosa parlerà Francesco Totti a Belve

L'intervista di Francesco Totti a Belve promette di essere una delle più interessanti della nuova stagione. Non solo per la popolarità dell'ex giocatore, ma soprattutto per gli argomenti che Francesca Fagnani potrebbe affrontare durante il loro faccia a faccia. Grande curiosità ruota intorno alla relazione con Noemi Bocchi, attualmente concorrente a Ballando con le Stelle. Secondo le indiscrezioni, Totti potrebbe raccontare alcuni dettagli inediti della loro storia. Ma c'è un altro argomento che il pubblico spera venga affrontato: la separazione da Ilary Blasi. La fine del loro matrimonio, dopo vent'anni insieme e tre figli, ha occupato per mesi le pagine della cronaca rosa, tra dichiarazioni, indiscrezioni e vicende giudiziarie. Resta da capire se Totti deciderà di tornare sull'argomento e quanto sarà disposto a raccontare. Non mancherà sicuramente uno spazio dedicato alla carriera, ai successi con la Roma e alla vita dopo l'addio al calcio. Un'occasione per conoscere non soltanto il campione ma anche l'uomo dietro il personaggio pubblico.