Noemi Bocchi ha finalmente replicato alla polemica della felpa col codice fiscale di Francesco Totti . La 38enne l'ha indossata a Ballando con le Stelle , scatenando più di qualche critica. Molti hanno ricordato che lo stesso capo è stato indossato dall'ex calciatore nel 2022 per smentire la crisi matrimoniale con Ilary Blasi; altri non hanno apprezzato il fatto che Noemi non riesca del tutto a staccarsi pubblicamente dal suo compagno. Ora a parlare è la diretta interessata.

Noemi Bocchi replica al caso della felpa di Totti

Intercettata dall'inviato Domenico Marocchi per La Volta Buona, Noemi Bocchi è tornata sulla vicenda che l'ha vista protagonista negli ultimi giorni. E lo ha fatto con la sua consueta ironia, senza nascondere un pizzico di insofferenza per le continue polemiche che la riguardano. "Qua non se po' parlà, non se po' fa niente", ha esclamato la compagna di Francesco Totti, lasciando intendere di essere ormai abituata a vedere ogni suo gesto finire al centro dell'attenzione mediatica. L'inviato Rai ha quindi provato a sdrammatizzare, chiedendole di regalargli una felpa identica a quella che aveva fatto tanto discutere. La risposta di Noemi non si è fatta attendere: "Te la porto, col mio codice fiscale però", ha scherzato, strappando un sorriso e dimostrando di non aver perso la voglia di giocare nonostante tutto. Nel corso della breve intervista, la Bocchi è tornata ancora una volta sull'argomento, aggiungendo una frase destinata a incuriosire i fan della coppia: "Ha portato fortuna la felpa". Un riferimento all'ennesima serata positiva nel dancing show di Milly Carlucci dove Noemi è una delle concorrenti più brave e sta regalando performance incantevoli in coppia con Giovanni Pernice.

Noemi Bocchi invita a seguire Totti a Belve

La breve intervista a La Volta Buona è stata anche l'occasione per parlare del prossimo impegno televisivo di Francesco Totti. Noemi Bocchi ha infatti dato appuntamento al pubblico a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, dove l'ex capitano della Roma sarà protagonista di un'intervista. Un'apparizione particolarmente attesa, considerando la curiosità che continua a circondare la vita privata del Pupone, dalla fine del matrimonio con Ilary Blasi alla nuova relazione con Noemi.