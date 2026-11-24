Totti a Belve, le bugie bianche, il successo e il rimpianto per il padre

Tra una battuta e l'altra, Francesco Totti ha ammesso di essere particolarmente attento alle parole che utilizza, pur concedendosi ogni tanto qualche piccola bugia. "Ogni tanto sono bugiardo, ma bugie bianche", ha confessato. E quando Francesca Fagnani gli ha chiesto di raccontare l'ultima, il Pupone ha tirato in ballo la figlia Isabel: "Ho detto a una persona che prendevo Isabel alle tre e mezza. Era per venire a Belve". Un riferimento che sembrerebbe rimandare all'ex moglie Ilary Blasi, mai nominata direttamente in questo passaggio. Generoso, permaloso e rosicone, ma mai invidioso: così si è definito Totti, che ha provato anche a spiegare le ragioni della sua straordinaria popolarità. "Forse l'amore che ho dato a questa città, che non ho mai tradito, non le ho mai voltato le spalle". Una fama che, al tempo stesso, ha anche i suoi risvolti negativi, come l'impossibilità di concedersi una semplice passeggiata per le vie del centro di Roma. Divertente il botta e risposta con la Fagnani sulla scelta tra soldi e potere, con l'ex calciatore che ha ribadito che, se avesse giocato negli ultimi anni, avrebbe guadagnato ancora di più. E a proposito del suo aspetto fisico, Totti ha rivelato di aver perso recentemente sette-otto chili, assegnandosi un bel voto: "Otto, ho pur sempre 50 anni". Il registro dell'intervista è cambiato quando si è parlato del padre Enzo. "Non mi ha mai fatto un complimento, non mi ha mai detto bravo. È uno dei pochi rimpianti che ho. Oltre al ti voglio bene che pensavo, ma non gliel'ho mai detto", ha confidato.

Totti, l'amore per la Roma, la depressione dopo il ritiro e il possibile ritorno

Inevitabile il capitolo dedicato alla Roma. Totti ha scherzato persino sul suo tatuaggio del gladiatore, rimasto incompleto: "Quando torna a vince lo scudetto la Roma famo il continuo". Essere stato l'ultimo capitano giallorosso a conquistare il tricolore è motivo d'orgoglio, ma anche di dispiacere da tifoso. E quando ha provato ad accennare alle possibilità della squadra in questa stagione, la Fagnani (tifosa romanista) lo ha immediatamente interrotto per scaramanzia. Spazio anche al Pallone d'Oro mai conquistato e a quel trasferimento al Real Madrid che avrebbe potuto cambiare la sua carriera: con la maglia dei blancos, ha riconosciuto Totti, avrebbe probabilmente avuto qualche possibilità in più di aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento. Il momento più toccante è arrivato quando si è tornati al 28 maggio 2017, giorno dell'addio al calcio giocato. Totti non ha nascosto di commuoversi ancora oggi ogni volta che rivede le immagini della lettera letta allo stadio Olimpico. "Per noi calciatori il ritiro è un lutto", ha detto, raccontando il difficile periodo attraversato dopo quella giornata: "Dopo il 28 maggio mi sono chiuso in casa. Era una piccola depressione. Non volevo vedere nessuno". A sostenerlo sono stati la famiglia e gli amici, tra cui Vincent Candela e Vito Scala, quest'ultimo definito un amico vero. E sul possibile ritorno alla Roma, Totti non ha chiuso la porta: "Se succederà lo saprete. La porta non si chiude mai a nessuno, pensa alla Roma che fai, chiudi?". L'ex numero dieci ha però sottolineato come, al momento, lui e il club stiano seguendo percorsi differenti, riconoscendo il grande lavoro della società. Resta invece una certezza il rapporto con il popolo giallorosso: "Con i romanisti siamo una cosa sola, nessuno potrà mai separarci. 'Ex' è una parola brutta, anche adesso quando vado in giro mi chiamano capitano".