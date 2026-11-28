Noemi Bocchi rompe il silenzio sull'anello ricevuto da Francesco Totti , ma lascia aperto il mistero sulla proposta di matrimonio. A Ballando con le stelle , la compagna dell'ex capitano della Roma ha raccontato per la prima volta le circostanze decisamente insolite in cui ha ricevuto il prezioso regalo, svelando il coinvolgimento della figlia Sofia e della piccola Isabel, la terzogenita di Totti e Ilary Blasi.

Noemi Bocchi e l'anello di Totti: la rivelazione a Ballando con le stelle

"Non vi dico niente, vi farete raccontare dal diretto interessato". Con queste parole Noemi Bocchi ha cercato inizialmente di sottrarsi alle curiosità sulla sua vita sentimentale. Poi, però, si è lasciata andare a qualche confidenza, confermando di aver ricevuto un anello da Francesco Totti. "L'anello c'è stato, la proposta non lo so", ha precisato, alimentando ulteriormente la curiosità sulle possibili nozze. Da mesi si vocifera di un matrimonio nella primavera 2027 ma a quanto pare così non è. Per il momento. "Vi posso solo dire che io ho ricevuto un anello, ma qualche tempo fa, dopo avere iniziato Ballando. Come l'ho ricevuto, poi, è stato molto singolare", ha spiegato la Bocchi, introducendo un racconto familiare dai risvolti inaspettatamente comici.

La sorpresa in bagno e il coinvolgimento delle figlie

Nessuna cena a lume di candela né una cornice particolarmente romantica. A fare da sfondo alla consegna dell'anello è stato il bagno di casa, al termine di una giornata particolarmente impegnativa per Noemi. "Sono tornata a casa distrutta dopo tanto allenamento, quindi non volevo sentire né vedere nessuno. Sentivo le bambine, sia mia figlia che la figlia di Francesco, che facevano rumore con lo scotch. A un certo punto vanno in bagno e si rompe qualcosa". Totti le ha quindi chiesto di andare a controllare cosa fosse successo ma la Bocchi, complice la stanchezza accumulata durante le prove, non aveva alcuna intenzione di alzarsi. A convincerla è stata sua madre. Una volta raggiunto il bagno, Noemi si è trovata davanti a una confezione decisamente singolare. "Arrivo lì e sul water c'era una scatolina tutta piena di scotch, come una palla di carta. Alla fine apro e vedo questo anello così bello, così grande e pensavo che le bambine m'avessero regalato una cosa presa dal cinese, sono così fissate di andare dal cinese a comprare...". A chiarire l'equivoco è stata Isabel, la figlia di Francesco Totti: "No, questo te lo regala papà".

Il video dell'anello e il mistero sulla proposta di matrimonio

Sollecitata dalla produzione di Ballando con le stelle, Noemi Bocchi ha poi mostrato il filmato che documenta il momento in cui ha scoperto il regalo. Così la concorrente di Milly Carlucci ha confermato l'esistenza dell'anello, ma si è guardata bene dall'attribuirgli ufficialmente il significato di una promessa di nozze. Lo stesso Totti a Belve ha ammesso che il matrimonio con Noemi ci sarà ma ancora non è stato stabilita una data certa. Chi vivrà, vedrà.