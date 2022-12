Piqué e Shakira ai ferri corti: il nuovo motivo di scontro

Alta tensione tra Shakira e Piquè: dopo l'accordo raggiunto in tribunale, l'ex coppia è ancora al centro delle discussioni. L'oggetto del contendere, secondo i media spagnoli, sarebbe la celebrazione delle feste natalizie. Secondo l'accordo trovato i figli dovrebbero passare Natale con la madre e Capodanno con il padre. Ma Piquè si sta battendo per far celebrare ai figli Milan e Sasha la tradizionale sfilata dei Re Magi, che a Miami (dove risiede Shakira) non si festeggia.