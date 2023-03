Fedez spiega il suo silenzio sui social: la crisi con Chiara Ferragni non c'entra

Il messaggio del rapper

E proprio sui social, dopo giorni di silenzio, il rapper ha voluto fare chiarezza attraverso una storia Instagram. "Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social", ha scritto Fedez precisando comunque che "In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto". Poi una promessa ai suoi fan: "A presto" sono le parole con cui l'artista ha concluso il suo post, con a corredo un cuore.

