Lol 3, l'incredibile indiscrezione: "Prima di Fedez erano stati contattati Pio e Amedeo!"

L'indiscrezione su Pio e Amedeo a Lol 3

Secondo il sito Dagospia, infatti, il duo di comici pugliesi, diventati famosi con i loro servizi "trash", era stato contattato da Prime Video per tenere le redini dello spettacolo, già di grande successo, che coinvolge diversi Vip della tv, impegnati a sfidarsi nella gara a "non ridere" per le gag degli altri. Trasmissione fino ad oggi condotta dal rapper Fedez, ma che Amazon avrebbe pensato di affidare a Pio e Amedeo, che però, fedeli alla causa Mediaset, che li ha lanciati, regalando loro la fama, avrebbero declinato l'offerta.