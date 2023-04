Shakira, il padre di Piqué la sfratta. Le sue parole in lacrime sui social

BARCELLONA (SPAGNA) - Clamoroso: la cantante colombiana Shakira, sfrattata dal suocero, saluta per sempre la casa di Barcellona in Spagna e si trasferisce con i figli a Miami. La popstar ha deciso così di intraprendere una nuova avventura con i propri figli negli Stati Uniti dopo che lo scorso 13 marzo l'ex suocero le aveva notificato lo sfratto dall'abitazione di Esplugues de Llobregat, alla periferia di Barcellona. Negli ultimi mesi Shakira ha insistito per avere la custodia dei due figli e portarli negli Stati Uniti, dopo il tira e molla con l'ex Gerard Piqué: Milan e Sasha vivranno con la madre a Miami e l'ex difensore del Barcellona potrà visitarli quando vuole, in compagnia della compagna Clara Chia. Sistemata la questione dei figli, visto che non sono sposati, c'era solo la casa di famiglia a legare ancora Shakira e Gerard Piqué: l'ex coppia ha deciso di metterla in vendita e spartirsi a metà il guadagno.