La Roma vince, Antonella Fiordelisi e lo sfottò al fidanzato Edoardo

Se una cosa è certa nel mondo del calcio è che mai un tifoso si espone in un pronostico sulla propria squadra , soprattutto se la gara è importante come lo era il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord , che ha visto i giallorossi spuntarla ai supplementari allo stadio Olimpico. E proprio la scaramanzia è al centro di un simpatico siparietto socia che ha visto protagonisti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, neo coppia uscita dalla casa del GF Vip.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, il video è virale

"Quindi la Roma ha vinto, te l'avevo detto che porto fortuna!", le parole dell'ex schermitrice. "Non ti permettere più di scrivere 'La Roma vicnerà'", la risposta divertita del fidanzato che è un grande tifoso giallorosso. Insomma, in questo caso tutto è bene quel che finisce bene, considerando che la squadra di Mourinho è approdata in semifinale.