Shakira attacca Piqué? Il vestito con il "No" scatena i social

Un vestito icona

La cantante si è presentata a Parigi con uno splendido vestito bianco, con due lettere giganti: NO. I bordi delle lettere erano rimarcati con delle cerniere. Ovviamente, appena la cantante ha pubblicato le foto scattate alla sfilata Haute Couture di Viktor&Rolf, i followers hanno legato il vestito alla controversia che sta andando avanti ormai da oltre un anno. La trovata è stata attribuita ai due stilisti che talvolta amano sorprendere con le loro idee molto originali. Ma in realtà, il NO sul vestito richiama il testo della canzone di Shakira scritta intenzionalmente contro l'ex compagno. "No, no intentes disculparte, No juegues a insistir. Las excusas ya existían antes de ti. No, no me mires como antes. No hables en plural La retórica es tu arma más letal". (No, non cercare di scusarti, insistendo per non giocare. Le scuse esistevano già prima di te No, non guardarmi come prima. Non parlare al plurale La retorica è la tua arma più letale). Dopo la canzone, il vestito. A questo punto, la prossima mossa potrebbe essere un brand.