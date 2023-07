Shakira sempre più vicina a Hamilton: canta e va nell'area vip Mercedes

SILVERSTONE (Inghilterra) - Ormai manca soltanto la conferma ufficiale, ma la storia tra la cantante colombiana Shakira e il pilota di Formula1 Lewis Hamilton va avanti. La star sudamericana domenica scorsa si è presentata a Silverstone per seguire da vicino il Gran Premio d’Inghilterra . Hamilton, idolo di casa, ha avuto modo di accoglierla con tutti gli onori, lasciandole l’accesso all’area Vip della Mercedes.

Il videoclip di Shakira

Shakira non ha fatto nulla per passare inosservata: la cantante si è presentata all’autodromo, ma prima di fare il suo ingresso scintillante a Silverstone, ha cantato il suo ultimo singolo nell’abitacolo della propria macchina insieme a un’amica, postando il video sui canali social. Poi ha accompagnato la clip con un messaggio ben chiaro. "Allarme sirena! Sirene in viaggio verso la F1!"