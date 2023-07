Fuga d'amore per Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini a Capri

CAPRI - A sei anni dalla separazione da Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto. I giorni di vacanza trascorsi a Capri dalla show girl non sono passati inosservati ai followers che - incrociando le foto pubblicate sul profilo di Giulio Fratini - sono arrivati a una semplice conclusione.

I rumors sul matrimonio

Ormai da un anno i due fanno coppia fissa, ma non hanno mai ufficializzato la loro storia d’amore che ora è alla luce del sole. Alcuni rumors parlano già di matrimonio in vista per la Gregoraci che continua a restare con la bocca cucita.