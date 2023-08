"Hamilton ha una storia con Shakira: la strategia che usano per incontrarsi di notte"

ROMA - Shakira, la celebre cantante colombiana, è sempre al centro voci di gossip riguardo alla sua vita sentimentale dopo la separazione da Gerard Piqué. E le indiscrezioni sono sempre più rumorose sul possibile flirt con Lewis Hamilton. I due erano stati visti vicini durante un party dopo il GP di Silverstone della Formula 1 nel luglio del 2023, ma la cronaca rosa al momento li aveva catalogati semplicemente come "amici". Tuttavia, ora sembra che la situazione sia cambiata, poiché nuove indiscrezioni in arrivo dalla Spagna suggeriscono che i due si stiano frequentando in gran segreto.