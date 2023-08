Serena Williams incinta di una femmina: l'annuncio spettacolare sui social

Serena Williams, la scoperta del sesso del secondo bebè

In un video poubblicato su YouTube si vede come la Williams abbia organizzato un party in piena regola. Prima lo "scherzo" della torta il cui interno avrebbe dovuto svelare il sesso del bebè e alla fine la sorpresa. In cielo alcuni droni hanno disegnato prima la scritta "It's a..." per poi far comparire "Girl". Alla vista la Wlliams e il marito sono espolsi di gioia festeggiando insieme alla piccola Olympia.