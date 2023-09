Oriana, storia con la maglia della Roma: i fan notano un suo nuovo dettaglio

ROMA - Un look diverso dal solito, un particolare che i fan non potevano non notare.

Oriana Sabatini, compagna dell'attaccante della Roma Paulo Dybala, si è mostrata in modo differente sui social network nelle ultime stories pubblicate su Instagram.

Oriana Sabatini e il dettaglio sui social

La si vede in un video in cui si inquadra sul volto, a mezzobusto, mettendo ben in evidenza una maglia della Roma della scorsa stagione con la patch della Conference League e, soprattutto, delle sopracciglie scurite rispetto alla normalità. Eccolo, il dettaglio che voleva mettere in mostra e che ha attirato subito le attenzioni dei suoi fan.