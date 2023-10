Britney Spears, rivelazioni shock sul padre alcolista e le violenze

NEW YORK (Stati Uniti) - La cantante statunitense Britney Spears torna sulla cresta dell’onda: la sua autobiografia "The woman in me” è uno dei libri più venduti degli Stati Uniti. La pop star americana racconta nel suo lavoro letterario le vicissitudini e gli episodi vissuti nel corso della propria vita: una storia di drammi tenuti finora nascosti, ma che ora è stata svelata in tutta la sua crudezza.