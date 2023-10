Il regalo dei Beckham alla figlia è senza senso: "Migliaia di euro per..."

L'incredibile regalo dei Beckham alla figlia

A rivelarlo è l'edizione online del magazine 'OK!', secondo cui l'ex calciatore di Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan e Psg, insieme a sua moglie (ex cantante delle 'Spice Girls'), avrebbe donato alla giovane figlia "una casa sull'albero dal valore di 100mila sterline (circa 115mila euro, ndr)" che è stata "costruita su palafitte, dopo aver ottenuto il permesso, intorno a un'alta quercia della tenuta di famiglia a Cotswolds (in Inghilterra, ndr) che vale invece 12 milioni di sterline (circa 13 milioni di euro, ndr)". Un vero e proprio gioiellino, "lunga e larga 4,5 m x 4,5 m e alta 4,275 m, coprendo una superficie di 15,6 metri quadrati". Un rifugio di lusso dunque per la piccola Harper che al lusso è del resto abituata e ha già ereditato da mamma Victoria (oggi stilista) la passione per l'alta moda, come la stessa ex cantante ha mostrato spesso sui social.