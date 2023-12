Antonella Fiordelisi svela: "Ecco quanto guadagno per un post sui social"

Fiordelisi: "Ecco quanto guadagno con un post"

"Dipende sempre dal profilo, io sono fortunata perché per i social sono diventati un vero e proprio lavoro, si parla quindi di cifre che vanno dai 5 mila euro in su. A quali prodotti faccio pubblicità? Un po' di tutto, dalla moda al beauty, a prodotti specifici. Anche se non sembra, noi abbiamo tanta responsabilità, essere un influencer significa aver un impatto mediatico su un pubblico attraverso contenuti digitali che influenzano tendenze, opionioni o comportamenti. I giovani d'oggi ci prendono come riferimento", così la Fiordelisi ha spiegato il suo lavoro, dando dettagli anche sul guadagno.