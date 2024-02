Vieri sciatore, da Totti a Bruno Conti commenti esilaranti. E lui reagisce così

Per San Valentino Vieri e la sua Costanza Caracciolo hanno deciso di mettere gli sci ai piedi e divertirsi sulla neve della skiarea di Campiglio. Entrambi alle prime armi, ma il coraggio non è mancato: sia l'ex bomber dell'Inter sia l'ex velina si sono ben destreggiati sulle discese innevate, procedendo con cautela. Vieri, soprattutto, ha preferito sciare a spazzaneve, come si dice in gergo, scendendo cioè con gli sci piegati verso l'interno e rallentando così la discesa, come sono soliti fare i principianti. E ha postato più di un video delle sue performance, decisione che non gli ha risparmiato valanghe di prese in giro dai suoi amici vip.