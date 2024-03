Alice Campello, la dedica di Morata per il compleanno commuove tutti

Morata, la bellissima dedica di compleanno per Alice

La coppia è più affiatata che mai e, proprio in occasione del compleanno, Morata ha dedicato alla moglie Alice un bellissimo messaggio: "Amore mio!! Quanto sono orgoglioso di te, della persona che sei, la mamma che sei, la moglie che sei e la cura che ti prendi nel tuo lavoro. Grazie infinite per esserci sempre, in tutti periodi duri dove mi sembrava di toccare il fondo ci sei sempre stata per aiutarmi a rialzare la testa. Sei l’amore della mia vita e voglio godermi ogni singolo compleanno tuo. Tanti auguri per i tuoi 29 anni amore della mia vita. Ti amo", queste le parole del calciatore in un post pubblicato sui social che ha fatto il pieno di like.