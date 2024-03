Chiara Nasti denuncia la disavventura al supermercato: "Uno schifo"

Chiara Nasti, la disavventura al supermercato

In tutti i supermercati ci sono infatti le casse che danno precedenza alle donne in gravidanza così che le stesse non debbano fare la coda. Nonostante il pancione evidente però nessuna delle persone in fila l'ha fatta passare: "Non pretendo di passare, ma ormai nessuno più ha attenzione nel chiedermelo", ha raccontato l'influencer. "La gentilezza è passata di moda. Manco a pagamento ormai ti fanno passare! Io che ancora faccio passare tutte le persone anziane davanti, ormai nel 2024 tutto uno schifo!", ha concluso infastidita la Nasti.