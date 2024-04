Fedez e la frecciata social a Luis Sal: cosa ha detto su Instagram

Siamo passati da Fedez e Luis Sal a Fedez e Marra a Luis Sal e basta (anzi, col fratello). Il podcast Muschio Selvaggio ora vive una nuova fase, quella in cui Fedez non ne fa più parte e Luis Sal siede al tavolo e gestisce tutto dopo la causa vinta contro il rapper, che comunque non risparmia da lontano qualche frecciata.

La frecciata di Fedez a Luis Sal

Fedez si trova al Coachella Music Festival, in California. Da lì sta postando e condividendo tante storie tra cui anche una che riguarda il podcast e l'ex collega. "Mi ha detto che Marra è il podcaster più forte d'Italia", ha scritto, mettendo una foto con lo youtuber Mike Majlak. Poi ha aggiunto: "Anche lui dice che Muschio Selvaggio era meglio prima". In realtà "Muschio Selvaggio" non è citato letteralmente, ma l'emoticon dell'albero fa pensare proprio al podcast in questione.