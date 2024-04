Kate Middleton malata: il nuovo progetto preoccupa William e i reali

La dependance per Kate e i timori di William

La dependance sarebbe davvero utile per il benessere di Kate. Tuttavia, la decisione di avviare i lavori per la realizzazione di questo progetto non è priva di difficoltà e ansie visto che William - si dice - sarebbe "consapevole del controllo pubblico" riguardo alle spese reali. Per questo vorrebbe adottare un approccio cauto nel finanziare personalmente i costi.