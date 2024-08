Dybala, le confessioni hot della moglie Oriana Sabatini: in Argentina è show

ROMA - Un agosto decisivo per la carriera di Paulo Dybala , che nei giorni scorsi ha riflettuto molto prima di accettare la faraonica offerta dell'A-Qadsiah (club saudita ora chiamato a trattare con la Roma), ma anche per Oriana Sabatini che dopo le nozze con la 'Joya' celebrate a fine luglio ha intanto continuato a seguire i propri progetti in Argentina.

Come Dybala e Oriana hanno festeggiato il loro primo mesiversario di matrimonio

Puntata dedicata al sesso nel podcast di Oriana Sabatini

Uno di questi è il suo podcast 'Dove andiamo quando sogniamo', dove ha di recente ospitato la sessuologa Cecilia Ce, con il quale si è confrontata parlando di temi come la masturbazione, alla quale Oriana ha raccontato di essersi avvicinata "fin da piccola". "Ho avuto molti pregiudizi nei confronti dei miei amici che non lo facevano - ha aggiunto la cantante e attrice argentina - Del tipo: 'Non ti masturbi?'. Nella società odierna mi sono sentito stupido nel dire: 'Ho cominciato a giocare quando ero piccola' oppure 'Come fai a non toccarti?'".

Masturbazione e porno: il dialogo con la sessuologa

La discussione si è spostata poi sulla pornografia: "Mi è capitato di imbattermi nel porno quando ero piccola - ha spiegato ancora Oriana Sabatini dialogando con la sessuologa -. So che mi ha colpito personalmente perché ti crea aspettative su ciò che dovrebbe e non dovrebbe essere fatto. Ma sul serio, quanto ci ha confuso la mente? Ho iniziato a guardare il porno prima di avere un'esperienza sessuale e al di là di tutte le cose che non vanno nel porno, anche nei film ti mostrano un'immagine di come dovresti essere e di come dovresti apparire che poi ti rovina per il resto della vita". Oriana e la sessuologa hanno poi affrontato inoltre il tema della ricerca del piacere nel rapporto e di certi retaggi sessisti: "Sento che nel sesso eterosessuale, essendo una donna, c'è un obiettivo che è quello dare piacere agli altri piuttosto che a noi stesse - ha spiegato lady Dybala -. Ma come si fa a non sentirsi in colpa, cosa chiedo? Evidentemente è un diritto, ma come farlo capire agli altri?».