Icardi e Wanda Nara ufficialmente divorziati: la frase sui social è di fuoco

Icardi, il messaggio al veleno

“Ormai è tutto ufficiale, e con la sentenza in mano! Ho voluto aspettare in silenzio qualche giorno per smascherare come sempre i mitomani - scrive Mauro Icardi sul proprio profilo social - il circo continua finché c'è chi applaude ai clown, diversi clown sono comparsi lungo la strada e la verità poi viene sempre alla luce. Lotterò fino all’ultimo momento per togliere le maschere a tutti coloro che sono complici e fanno del male alle mie figlie.

Come ho detto il primo giorno., a testa alta, per fare bene le cose. Che sia fatta giustizia”.