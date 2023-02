Chiara Ferragni a Sanremo: che frecciatina a Elisabetta Canalis!

Chiara Ferragni è arrivata nella città dei fiori. Martedì 7 febbraio sarà sul palco dell'Ariston per condurre la prima serata del Festival di Sanremo 2023 insieme ad Amadeus. La moglie di Fedez tornerà poi in onda per la finale, prevista per sabato 11 febbraio. L'imprenditrice digitale sta condividendo con i suoi follower molti contenuti esclusivi e in una storia di Instagram non è passata inosservata una chiara frecciatina a Eliasbetta Canalis, che è stata valletta a Sanremo due volte, nel 2011 e nel 2012.