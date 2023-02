Chiara Ferragni ha copiato il monologo di Sanremo? L'incredibile scoperta di Selvaggia

Ancora una polemica per Chiara Ferragni. Dopo lo slogan 'Pensati Libera', che sarebbe stato copiato ad uno street art di Bologna, pare che anche il monologo di Sanremo 2023 non sia stato un'idea del tutto originale dell'imprenditrice digitale. Su Instagram Selvaggia Lucarelli ha fatto notare che la lettera che la moglie di Fedez ha recitato sul palco dell'Ariston è molto simile a quella condivisa sui social network qualche mese fa dalla modella francese Gabrielle Caunesil, consorte di Riccardo Pozzoli, l'ex fidanzato della Ferragni con il quale Chiara - poco più che maggiorenne - ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del web con il blog di moda The Blonde Salad.