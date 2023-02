Ferragni-Fedez, gli indizi della crisi si infittiscono e preoccupano i fan

Gli indizi della crisi

Ai fan non sono sfuggiti alcuni dettagli. Punto uno: Fedez, per lanciare il suo nuovo podcast Wolf, ha incontrato i follower in streaming, ma durante la diretta Youtube è apparso pallidissimo, molto provato e balbettava, tanto che alla fine s'è scusato con il pubblico. Per molti questi sono stati dei chiari sintomi da stress o stanchezza, magari dovuti proprio al gelo con la moglie. Punto due: Chiara è apparsa da sola alla Fashion Week di Milano. Era senza Fedez, una novità visto che negli anni passati la Ferragni ha sempre presenziato in compagnia di suo marito. Un ulteriore elemento che infittisce ancora di più la crisi e che preoccupa i fan.