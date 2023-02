Chiara Ferragni e Fedez a cena dopo la bufera: prima foto insieme

MILANO - Fedez agitato e che balbetta durante la live su YouTube per presentare il suo nuovo podcast "Wolf", la Ferragni da sola alla Fashion Week a Milano: sono solo gli ultimi due indizi che portano dritto dritto alla crisi che i Ferragnez starebbero vivendo da quando è finito Sanremo. Colpo di scena però, o forse no: lui e lei paparazzati insieme a cena a "Casa Cipriani", a Milano, dal giornalista Alberto Dandolo, che su Instagram ha postato la foto dell'incontro. Mossa strategica o riavvicinamento reale? Anche i social si interrogano con pareri contrastanti, il caso si infittisce e divide le opinioni. Chiara era vestita con outfit aggressivo in total black, nero anche Fedez. Sorrisi e chiacchiere, come una normale serata di coppia. Sarà veramente così?