Chiara Ferragni e Fedez, l'indizio che sancisce la pace? La foto della mano dopo la bufera dice tutto

Dopo giorni di insolito silenzio sui social, Chiara Ferragni ha postato una foto insieme al marito Fedez. Dopo quanto successo nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, con il cantante che è salito sul palco per un bacio con Rosa Chemical che ha fatto molto discutere, l'influencer aveva completamente rimosso il marito dai suoi numerosi post e storie sui social. Mentre avanzava sempre di più l'idea di una crisi per la coppia, la Ferragni ha postato una foto per smentire le voci.