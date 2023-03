Chiara Ferragni e Fedez, crisi finita? Pizzicati insieme, ecco dove e cos'hanno fatto

Nonostante i social continuino a puntare sulla "crisi nera" tra i Ferragnez , paradossalmente la "vita reale" dei due continua a scorrere serena. Fine settimana in Val Brembana all'insegna della serenità tra Chiara Ferragni e Fedez , che insieme ai piccoli Leone e Vittoria si concedono una pausa dalle polemiche, immersi nella natura.

Tra Pony e sorrisi: l'influencer e il cantante allontanano le polemiche

Paparazzati e felici: Chiara e Fedez, nel cuore di quella che viene descritta come una "crisi nera" dopo le polemiche sanremesi, pranzano serenamente in un agriturismo e trascorrono ore felici con i loro bambini, tra i giri in groppa all'immancabile pony e un pomeriggio rilassante, immersi nella natura.