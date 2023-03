Chiara Ferragni su Sanremo e la crisi con Fedez: "Ecco come stanno le cose"

L’esperienza di Sanremo

“Al Festival di Sanremo - ora posso ammetterlo - è stato durissima - scrive la Ferragni sul proprio profilo - mi sono sentita fuori dalla mia zona di comfort a chiedermi se sarei stata capace, a dirmi che non potevo deludere chi credeva in me e a non darla vinta a chi mi voleva vedere sbagliare. Contemporaneamente ho dovuto esserci per la mia famiglia, provare ad essere forte per tutti, a capire come risolvere problemi più grandi di me con la paura di non farcela come moglie e anche come mamma, perché con i tuoi bambini devi essere tu quella forte, sempre”.

L’ammissione delle criticità

“Lo ammetto tutto questo mi ha fatto sentire tra mille fuochi - continua la Ferragni - tra tante, troppe responsabilità familiari, umane e professionali. Ma mi ha fatto trovare anche una nuova forza, forse di persona più adulta. Per ora è il momento di tirare dritto e provare a far funzionare le cose, di aggiustarle senza fingere che tutto vada bene, ma provando a farle andare bene veramente: il mostrarsi forte, anche quando ci si sente fragili non è una scelta ma una necessità”.