Chiara Ferragni, primo bagno hot senza Fedez. Ecco con chi è e dove

MARRAKECH (MAROCCO) - "Primo bagno della stagione", Chiara Ferragni accoglie così l'arrivo del primo caldo. L'imprenditrice digitale è a Marrakech, in Marocco, ma senza Fedez. Nessun allarme però: è lì per impegni di lavoro insieme al suo team. Su Instagram, in questi giorni, ha pubblicato diversi scatti che la ritraggono in compagnia o da sola immersa nelle bellezze locali. L'ultima foto invece è di Chiara in piscina, in costume, mentre mostra con fierezza il suo lato b, che ha catturato tantissimi commenti sotto al post.