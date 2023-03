Chiara Ferragni arriva in Africa ma un imprevisto le rovina il viaggio

Chiara Ferragni è impegnata in un nuovo viaggio, puntualmente documentato sul suo profilo Instagram. L'imprenditrice digitale è partita per l'Africa insieme ad un gruppo di amici, ma uno spiacevole inconveniente le ha rovinato parzialmente la giornata. Tutto ok alla partenza, all'arrivo invece sono state smarrite le valigie della moglie di Fedez, che ha scritto alla compagnia aerea Lufthansa: "Ragazzi siamo arrivati in Africa. Purtroppo i nostri bagagli non sono arrivati, per favore Lufthansa inviacele il prima possibile", si legge tra le storie Instagram della Ferragni.