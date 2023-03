Chiara Ferragni nella bufera: colpa di un dettaglio del safari in Sudafrica

Tra safari e tramonti rosso fuoco, la vacanza in Sudafrica di Chiara Ferragni scorre a gonfie vele. L'influencer, senza Fedez e figli al seguito, sta trascorrendo qualche giorno di pausa in compagnia degli amici e le foto sono subito diventate virali. Non tutti hanno apprezzato però le scelte dell'imprenditrice digitale, che ha documentato con dovizia di particolare ogni istante del viaggio africano, e sono tanti gli utenti che si sono sfogati nei commenti su Instagram. Scorri la gallery per vedere cos'è successo.