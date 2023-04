Chiara Ferragni torna dal Sudafrica: a Milano l'aspetta una brutta sorpresa

Chiara Ferragni è tornata dal suo safari in Sudafrica , dove si è goduta una breve vacanza tra un giro in jeep e un'avventura tra leoni e tigri. L'influencer, che ha aggiornato con numerose foto e video i suoi follower, ha trovato ad aspettarla una brutta sorpresa al rientro a Milano.

Ferragni, brutta sorpresa al rientro

Arrivata all'aeroporto di Milano, la Ferragni ha scoperto che la sua valiga è stata smarrita. Non si tratta della prima volta: anche all'andata le valige di tutto il gruppo erano andate perse, con quella dell'influencer che aveva richiesto qualche giorno in più per essere ritrovata. Chiara Ferragni non ha perso tempo, aggiornando i suoi followers con una storia e incolpando la compagnia con cui ha viaggiato: “Grazie Lufthansa per aver perso la mia valigia entrambe le volte“.