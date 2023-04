Fedez e Chiara Ferragni a Dubai: pioggia di critiche social

Una cosa è certa: ogni mossa di Chiara Ferragni e Fedez fa sempre discutere. I Ferragnez, insieme ai figli Leone e Vittoria, hanno deciso di trascorrere la Pasqua al caldo scegliendo come meta Dubai . Nulla di strano, certo, se non fosse che dopo aver postato alcune immagini su Instagram gli utenti si siano letteralmente scagliati contro il rapper accusandolo di essere "incoerente".

Fedez e Dubai come la ' Disneyland degli orrori"

Il tutto nasce proprio dalle dichiarazioni di Fedez che in una delle puntate del podcast Muschio Selvaggio aveva definito Dubai come una "Disneyland degli orrori" affermando che non ci sarebbe più andato. Insomma un autogol che gli haters non si sono di certo lasciato sfuggire.