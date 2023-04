Chiara Ferragni e Fedez a Dubai: menù del pranzo stellare, l'antipasto costa 180 euro

Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Dubai con i figli Leone e Vittoria. Un po' di meritato riposo per l'imprenditrice digitale e il marito dopo un periodo non particolarmente facile per via delle condizioni di salute del rapper. I Ferragnez per godersi qualche giorno di relax e tranquillità non hanno badato a spese: hanno rinunciato al jet privato ma non ad un viaggio in prima classe e al lussuoso Bulgari Hotel & Residences. In una storia Instagram la Ferragni ha lasciato intravedere il menu del resort, che ha dei prezzi decisamente non alla portata di tutti.