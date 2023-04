Chiara Ferragni e la foto a sorpresa: "Cosa mi è successo a 15 anni"

“Volevo essere come Cristina Aguilera”

L’influencer racconta che all’età di quindici anni aveva una vera e propria ossessione per il look della cantante Cristina Aguilera., e durante un viaggio in Repubblica Dominicana cercò di copiare il look della cantante. ”Ero patita di Cristina Aguilera, e quindi sulla spiaggia mi sono fatta fare le freccine come lei - racconta la Ferragni - pensavo di avere una chioma pazzesca, ma alla fine avevo in tutto dieci freccine in testa: il risultato non è proprio venuto”.