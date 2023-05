Fedez, la rivelazione sul tumore nella diretta con Chiara Ferragni

In attesa della nuova stagione di "The Ferragnez" , in uscita il 18 maggio su Amazon Prime Video, Fedez e Chiara Ferragni hanno svelato qualche anticipazione nella diretta Instagram che hanno avviato insieme. Durante la live, inevitabile anche il passaggio sulla malattia del rapper, il tumore al pancreas diagnosticatogli circa un anno fa e rimosso.

La rivelazione di Fedez

Fedez ha raccontato: "Quando mi è stata diagnosticata la malattia mi era stato suggerito di fare dei video per i miei figli. Solo che questa cosa mi metteva angoscia e per scaramanzia non l'ho fatto". Poi ha aggiunto: "Però ho iniziato a filmarmi da solo e ad oggi posso dire che è venuto fuori del materiale che può essere d'aiuto per chi vive una situazione simile. Ho iniziato a filmare dalla diagnosi all'operazione perché era uno strumento dissociativo e di distrazione per me".