Fedez: "Ho scoperto il tumore dopo aver litigato con Chiara Ferragni"

Fedez è tornato a parlare del tumore al pancreas. Nel primo episodio di The Ferragnez 2 , il docu-reality che racconta la sua vita e quella della moglie Chiara Ferragni , il rapper ha rivelato che è stata proprio l'imprenditrice digitale a salvargli inaspettatamente la vita. Federico Lucia, questo il vero nome del cantante, è riuscito infatti a scoprire in tempo la malattia grazie ad una litigata con la madre dei suoi figli, Leone e Vittoria, che hanno rispettivamente cinque e due anni.

Come Fedez ha scoperto del tumore e perché c'entra Chiara Ferragni

"Tutto parte da una Tac ai polmoni che avevo deciso di fare per controllo perché sono asmatico - ha ricordato Fedez tra le lacrime - Solo che arrivo due ore in ritardo perché avevo litigato con Chiara, ma è stata una fortuna. Per caso passa una dottoressa esperta di pancreas che lo vede ingrossato e mi consiglia una risonanza". L'artista ha poi ammesso: "Credo che sia l’esperienza che ci ha unito più di tutte. Per far sì che la mia qualità di vita migliori io non devo dimenticare".