Chiara Ferragni fa festa a Capri con Chiara Biasi e un top da 1200 euro

Un fine settimana a Capri tra amiche di vecchia data. È quello che si sono concesse Chiara Ferragni e Chiara Biasi, legate dai tempi dell'università e oggi entrambe influencer di successo. Le due hanno prima cenato al ristorante Da Paolino e poi si sono scatenate tra balli e canti all'Anema e Core, noto ristorante della movida caprese. Come fanno sapere dall'organizzazione, la band del locale ha subito dedicato 'O surdato nnamurato agli ospiti, con una scenografia speciale preparata dallo staff con bandierine e tamburelli personalizzati. Il patron Gianluigi Lembo è riuscito a portare la Biasi, ex fidanzata di Simone Zaza, sul palco mentre la Ferragni ha preferito non esibirsi ma godersi la serata tra il pubblico.