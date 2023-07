Chiara Ferragni a Wimbledon: i figli si divertono così in Italia

Chiara Ferragni è volata a Londra, per assistere al torneo di tennis di Wimbledon . Giacca e shorts bianchi in lino, abbinati a camicia a righe e cappellino verde, l'imprenditrice digitale ha assistito ad alcuni match del Grande Slam. Chiara è arrivata nel Regno Unito con alcuni collaboratori e senza il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria , che sono rimasti a casa.

Chiara Ferragni a Wimbledon, cosa fanno i figli in Italia

Mentre la Ferry è a Londra e Fedez è impegnato in alcuni progetti musicali, i piccoli Leone e Vittoria si divertono in vacanza in Sardegna con Marina Di Guardo, la madre di Chiara. La scrittrice ha postato sui social network alcune foto in cui i nipotini appaiono felici e spensierati. I fan hanno apprezzato: "Che bella vacanza con i tuoi splendi nipoti, bravissima".