Chiara Ferragni e le foto da giovane: la richiesta ai fan

Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram alcune foto di quando era più giovane, quando era ancora agli inizi della sua sfavillante carriera nel mondo del web. Scatti in cui sorride ingenuamente ma con la sguardo di chi già sa che farà la differenza. La moglie di Fedez è stata la prima fashion blogger e influencer italiana, in grado di imporsi anche a livello internazionale con il suo talento.

Chiara Ferragni e la richiesta ai fan

"Chiara 2013-2016 Chi mi stava già seguendo?", ha chiesto la Ferry ai suoi follower. In realtà i suoi esordi risalgono a qualche anno prima, al 2009, quando ha aperto con l'ex fidanzato Riccardo Pozzoli il fashion blog The Blonde Salad. La risposta dei fan non si è fatta attendere: "I sacrifici fatti in precedenza non si vedono ma con queste foto possiamo apprezzare la semplicità con la quale tutto è iniziato", ha scritto qualcuno mentre qualcun altro ha ribadito: "Sei un vero e proprio esempio da sempre. Io ero presente quando è nata The Blonde Salad".