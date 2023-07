Fedez, furia contro un hater dopo il post sul cane morto: "Ti accontento"

Fedez su tutte le furie per alcuni hater che hanno ironizzato sulla morte di Matilda, il cane di Chiara Ferragni. L'imprenditrice era molto legata al quattrozampe, che le è stata accanto per ben tredici anni. "Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto che succede?", ha scritto malignamente un utente. La risposta del rapper non si è fatta attendere...