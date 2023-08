Chiara Ferragni, il tuffo dallo yacht scatena le polemiche: "Tutto finto"

Chiara Ferragni si gode le vacanze a Ibiza insieme a Fedez, i figli e alcuni amici. Nonostante il clima di grande relax, non sono mancate le polemiche. Galeotto fu un video pubblicato su Instagram che la vede tuffarsi da un lussuoso yacht. È la posa plastica con Chiara Ferragni entra in acqua a scatenare le polemiche: gambe perfettamente tese, capelli in ordine che sembrano sfidare la forza di gravità.